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За добу другу дозу вакцини від COVID отримали 5,3 тисячі осіб

Субота, 15 травня 2021, 12:32

За добу 14 травня в Україні проти COVID-19 було щеплено 23 638 осіб.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: З них 18 335 людей було вакциновано першою дозою, другу дозу отримали 5 303 осіб.

За 14 травня було зроблено на 2051 щеплення більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 271 мобільних бригад з імунізації та 910 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Львівській області – 2026, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві (99 824 щеплення).

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 950 158 щеплень. Вакциновано 936 499 осіб, з них 936 497 людей отримали першу дозу, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 13 661 особа (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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