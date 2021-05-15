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За сутки вторую дозу вакцины от COVID получили 5,3 тысячи человек

Суббота, 15 мая 2021, 12:32
За сутки вторую дозу вакцины от COVID получили 5,3 тысячи человек

За сутки 14 мая в Украине против COVID-19 было привито 23 638 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: Из них 18 335 человек были вакцинированы первой дозой, вторую дозу получили 5 303 человек.

За 14 мая было сделано на 2051 прививку больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 271 мобильных бригад по иммунизации и 910 пунктов прививок.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено во Львовской области – 2 026, а за весь период прививочной кампании – в г. Киеве (99 824 прививки).

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 950 158 прививок. Вакцинировано 936 499 человек, из них 936 497 человек получили первую дозу, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 13 661 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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