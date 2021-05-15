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Зубко відповів на закид Зеленського про Конча-Заспу: не символічні суми

Субота, 15 травня 2021, 13:04
Зубко відповів на закид Зеленського про Конча-Заспу: не символічні суми

Колишній віцепрем'єр Геннадій Зубко заявив, що офіційно орендує будинок у Кончі-Заспі не за "символічну плату".

Джерело: Зубко у Facebook у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського про проживання у Конча-Заспі "за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб"

Дослівно: "Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) в базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа".

"Може, для когось це "символічні суми" за оплату житла, для мене – ні. Ні 58 тисяч гривень в 2017 році, ні 69 тисяч гривень в 2020 році, ні 104 тисячі гривень в 2021 році за місяць".

Деталі: Зубко опублікував фото будинку і платіжних доручень за житло за липень 2017 року, вересень 2020 року і березень 2021 року.

 

Він наголосив, що під час своєї роботи і народним депутатом, і першим заступником Адміністрації президента, і в двох урядах ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом.

 

Довідка: Геннадій Зубко з грудня 2014 року був віцепрем'єром — міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в другому уряді Арсенія Яценюка, а пізніше в уряді Володимира Гройсмана.

 

Що передувало: 14 травня президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці і встановити повний перелік осіб, які там проживають.

Він заявив, що за часів Петра Порошенка було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання, що легалізувало перебування на цих землях і резиденціях "за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб".

Серед них президент назвав, зокрема, ексгенпрокурора Святослава Піскуна, міністрів часів Януковича – Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову, а також віцепрем'єра часів Порошенка Геннадія Зубка.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЗеленськийгроші
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