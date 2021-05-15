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Зубко ответил на упрек Зеленского о Конча-Заспе: не символические суммы

Суббота, 15 мая 2021, 13:04

Бывший вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что официально арендует дом в Конче-Заспе не за "символическую плату".

Источник: Зубко в Facebook в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о проживании в Конча-Заспе "за очень символическую плату ряда непонятных лиц"

Дословно: "Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа".

"Может, для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня – нет. Ни 58 тысяч гривен в 2017 году, ни 69 тысяч гривен в 2020 году, ни 104 тысячи гривен в 2021 году за месяц".

Детали: Зубко опубликовал фото дома и платежных поручений за жилье за ​​июль 2017 года, сентябрь 2020 и март 2021 года.

 

Он отметил, что во время своей работы и народным депутатом, и первым заместителем Администрации президента, и в двух правительствах никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем.

 

Справка: Геннадий Зубко с декабря 2014 года был вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства во втором правительстве Арсения Яценюка, а позже в правительстве Владимира Гройсмана.

 

Что предшествовало: 14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и установить полный перечень лиц, которые там проживают.

Он заявил, что во времена Петра Порошенко был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание, что легализует пребывание на этих землях и резиденциях "за очень символическую плату ряда непонятных лиц".

Среди них президент назвал, в частности, экс-генпрокурора Святослава Пискуна, министров времен Януковича – Дмитрия Табачника и Раису Богатыреву, а также вице-премьера времен Порошенко Геннадия Зубко.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровЗеленскийденьги


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