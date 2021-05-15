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У прикордонних селах немає українського телебачення – глава Держспецзв'язку

Субота, 15 травня 2021, 13:45

У селах, що розташовані в межах 50-70 кілометрів від держкордону, в принципі відсутнє українське телебачення.

Джерело: глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь на брифінгу в Києві в суботу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "З початку цього року ми отримали звернення від усіх губернаторів прикордонних територій, а це Волинь, Рівне, Чернігів та Житомир, про те, що в селах, які розташовані в межах 50-70 кілометрів від кордону, в принципі відсутнє українське телебачення.

Вони живуть в реаліях Білорусі або Російської Федерації та дізнаються про будь-які новини в Україні через 2-3 тижні. І в основному через викривлене бачення, що демонструється російськими телеканалами".

Деталі: За словами Щиголя, донесення україномовного мовлення громадських телеканалів є основним завданням держави в період військової агресії.

"Саме тому ми реалізуємо проєкт будівництва нового мультиплексу, адже він є одним з питань національної безпеки", - підкреслив глава Держспецзв'язку.

Що передувало: Раніше Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про необхідність побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7.

Теми: телебаченнякордон


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