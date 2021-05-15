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В приграничных селах нет украинского телевидения – глава Госспецсвязи

Суббота, 15 мая 2021, 13:45

В селах, находящихся в пределах 50-70 километров от госграницы, в принципе отсутствует украинское телевидение.

Источник: глава Государственной служба специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь на брифинге в Киеве в субботу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "С начала этого года мы получили обращения от всех губернаторов приграничных территорий, а это Волынь, Ривне, Чернигов и Житомир, о том, что в селах, которые находятся в пределах 50-70 километров от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение.

Они живут в реалиях Белоруссии или Российской Федерации и узнают про какие-либо новости в Украине через 2-3 недели. И в основном через искривленное видение, демонстрируемое российскими телеканалами".

Детали: По словам Щиголя, донесение украиноязычного вещания общественных телеканалов является основной задачей государства в период военной агрессии.

"Именно поэтому мы реализуем проект строительства нового мультиплекса, ведь он является одним из вопросов национальной безопасности", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

Что предшествовало: Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7.

Темы: телевидениеграница


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