У Росії можуть обмежити доступ до WhatsApp

Глава комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Олександр Хінштейн заявив, що роботу WhatsApp у Росії можна обмежити.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Російський чиновник анонсував, що обговорить з Роскомнадзором "заходи реагування" на нову угоду з користувачем месенджера WhatsApp, яка, за його словами, нібито суперечить російському законодавству.

У Держдумі РФ посилаються на оновлені правила WhatsApp, які вступили в дію 15 травня - нова версія додатка почне ділитися інформацією з соцмережею Facebook, що володіє месенджером.

Пряма мова: "Вважаю, що зміни в політиці WhatsApp суперечать російському законодавству, оскільки персональні дані є невід'ємною власністю їх володаря, і можливість їх передачі третім і іншим особам без згоди самої особи неможлива".

Нагадаємо: У Держдумі Росії пропонують обговорити ідею відмовитись від анонімності в інтернеті начебто для боротьби з пропагандою насилля та екстремізмом.