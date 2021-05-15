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В России могут ограничить доступ к WhatsApp

Суббота, 15 мая 2021, 17:39

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заяивил, что работу WhatsApp в России можно ограничить.

Источник: РИА Новости

Детали: Российский чиновник анонсировал, что обсудит с Роскомнадзором "меры реагирования" на новое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp, которое, по его словам, якобы противоречит российскому законодательству.

В Госдуме РФ ссылаются на обновленные правила WhatsApp, которые вступили в действие 15 мая - новая версия приложения начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером.

Прямая речь: "Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно".

Темы: интернетРосcия


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