В России могут ограничить доступ к WhatsApp

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заяивил, что работу WhatsApp в России можно ограничить.

Источник: РИА Новости

Детали: Российский чиновник анонсировал, что обсудит с Роскомнадзором "меры реагирования" на новое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp, которое, по его словам, якобы противоречит российскому законодательству.

В Госдуме РФ ссылаются на обновленные правила WhatsApp, которые вступили в действие 15 мая - новая версия приложения начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером.

Прямая речь: "Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно".

Напомним: В Госдуме России предлагают обсудить идею отказаться от анонимности в интернете якобы для борьбы с пропагандой насилия и экстремизмом.