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У Росії пропонують відмовитись від анонімності в інтернеті

Вівторок, 11 травня 2021, 22:07

У Держдумі Росії пропонують обговорити ідею відмовитись від анонімності в інтернеті начебто для боротьби з пропагандою насилля та екстремізмом. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на спікера Держдуми В’ячеслава Володіна

Пряма мова: "Лунають пропозиції піти від анонімності в інтернеті, що дозволить, вважають прихильники цієї ідеї, в рази знизити обсяг контенту, який пропагує насильство та героїзує екстремізм. Необхідно обговорювати".

Деталі: Офіційне пояснення такої ініціативи – стрілянина у школі в Казані, під час якої загинули діти. 

Володін також вважає, що існує необхідність навести лад з видачею дозволів росіянам на придбання зброї. 

Нагадаємо:

  • Раніше до Держдуми Росії внесли законопроєкт, яким пропонують дозволити силовикам блокувати  "екстремістські" інтернет-ресурси без звернення до суду. 

Теми: Росіяінтернет


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