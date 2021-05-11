У Росії пропонують відмовитись від анонімності в інтернеті
Вівторок, 11 травня 2021, 22:07
У Держдумі Росії пропонують обговорити ідею відмовитись від анонімності в інтернеті начебто для боротьби з пропагандою насилля та екстремізмом.
Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на спікера Держдуми В’ячеслава Володіна
Пряма мова: "Лунають пропозиції піти від анонімності в інтернеті, що дозволить, вважають прихильники цієї ідеї, в рази знизити обсяг контенту, який пропагує насильство та героїзує екстремізм. Необхідно обговорювати".
Деталі: Офіційне пояснення такої ініціативи – стрілянина у школі в Казані, під час якої загинули діти.
Володін також вважає, що існує необхідність навести лад з видачею дозволів росіянам на придбання зброї.
Нагадаємо:
- Раніше до Держдуми Росії внесли законопроєкт, яким пропонують дозволити силовикам блокувати "екстремістські" інтернет-ресурси без звернення до суду.