Бойовики "ДНР" збирають резервістів через можливі "загрози з боку України"

Гібридні війська Росії на Донбасі, які контролюють так звану "ДНР", 14 травня оголосили про проведення "контрольного збору" жителів ОРДО, зарахованих до "мобілізаційного резерву".

Джерело: Новини Донбасу з посиланням на розпорядження ватажка окупаційної адміністрації ОРДО Дениса Пушиліна

Деталі: Згідно "документу", який підписаний Пушиліним, буде проведено "контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають в запасі" і техніки на пункти попереднього збору з 17 по 18 травня".

Як стверджується в "указі", мета збору - "контроль наявності громадян, які перебувають в запасі і приписані до військових частин, комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".

Окремим пунктом так званому "міністерству внутрішніх справ ДНР" доручено сприяти "в розшуку і доставці до місця проведення контрольної явки громадян, які перебувають запасі, в разі їх неявки в терміни, зазначені в повістках відділів військового комісаріату, без поважних причин".

Окупаційні війська в ОРДО з 17 по 22 травня проведуть "навчання", в яких будуть задіяні незаконні збройні формування. Захід позиціонується як "перевірка ефективності спільних дій різних структур" в разі "можливих зовнішніх загроз з боку України".

Про аналогічні "навчання" оголосило й угруповання "ЛНР". Вони пройдуть спільно з "ДНР".

З 17 по 21 травня бойовики "ЛНР" запланували проведення навчальних зборів, в яких можуть взяти участь близько 3 тисяч осіб.