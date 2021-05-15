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Боевики "ДНР" собирают резервистов из-за "возможных угроз со стороны Украины"

Суббота, 15 мая 2021, 21:29

Гибридные войска России на Донбассе, которые контролируют так называемую "ДНР", 14 мая объявили о проведении "контрольного сбора" жителей ОРДО, зачисленных в "мобилизационный резерв".

Источник: Новости Донбасса со ссылкой на распоряжение главаря оккупационной администрации ОРДО Дениса Пушилина

Детали: Согласно "документу", который подписан Пушилиным, будет проведено "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе" и техники на пункты предварительного сбора с 17 по 18 мая".

Как утверждается в "указе", цель сбора – "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".

Отдельным пунктом так называемому "министерству внутренних дел ДНР" поручено оказывать содействие "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих  запасе, в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов военного комиссариата, без уважительных причин".

Оккупационные войска в ОРДО с 17 по 22 мая проведут учения, в которых задействует незаконные вооруженные формирования. Мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий разных структур "в случае возможных внешних угроз со стороны Украины".

Об аналогичных "учениях" объявила и группировка "ЛНР". Они пройдут совместно с "ДНР".

С 17 по 21 мая боевики "ЛНР" запланировали проведение военных сборов, в которых могут приянть участие около 3 тысяч человек.

Темы: войнаДонбассОРДЛОПушилинРосcия


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