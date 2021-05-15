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РФ приховає від світу свої військові маневри – днями вийде з міжнародного договору

Субота, 15 травня 2021, 23:04
РФ приховає від світу свої військові маневри – днями вийде з міжнародного договору
Фото: Олексія ДАНІЧЕВА, РИА Новости

Депутат Державної Думи Леонід Слуцький анонсував голосування за вихід Росії з міжнародного Договору про відкрите небо вже наступного тижня.

Джерело: РИА Новости

Деталі: За даними російських медіа, глава комітету з міжнародних справ Слуцький назвав дату денонсації Договору про відкрите небо. Держдума збирається це зробити у вівторок, 18 травня.

За його словами, повністю всі процедури по виходу РФ з Договору повинні бути завершені до кінця поточного місяця.

Довідково: Договір про відкрите небо був підписаний у березні 1992 року. Він дозволяє 34 державам-членам Організації з безпеки та співробітництва в Європі (в тому числі Україні, Росії і США) здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями одина одної.

Передісторія: 11 травня президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо.

Нагадаємо:

  • У листопаді 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору про відкрите неба. За пів року до того на той час президент США Дональд Трамп пояснював такі наміри тим, що Росія не дотримувалась договору.
  • Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишає можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіязброя
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