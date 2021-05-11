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Путін вніс в Держдуму законопроєкт, який дозволить приховати від світу його військові маневри

Вівторок, 11 травня 2021, 10:06

Президент Росії Володимир Путін вніс в Держдуму законопроєкт про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо; розглянути його планують 11 травня.

Джерело: сайт Держдуми РФ

Пряма мова голови Держдуми В'ячеслава Володіна: "Ця угода працює майже 30 років. Вона дає право учасникам договору (а це 34 з 57 країн ОБСЄ) здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю, при цьому, не обмежуючи і не забороняючи будь-яких категорій озброєнь".

Деталі: За його словами, рішення Росії вийти з Договору про відкрите небо пов'язане з тим, що в листопаді 2020 року із цього договору "першими і в односторонньому порядку" офіційно вийшли США.

Володін заявив, що Росія "завжди виступала і виступає за збереження міжнародних домовленостей на принципах довіри і взаємної поваги".

За його словами, Держдума не може "піддавати ризику національну безпеку країни", тому законопроєкт про денонсацію Договору про відкрите небо розглянуть "в пріоритетному порядку" на засіданні вже 11 травня.

Передісторія:

  • 22 листопада 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору з відкритого неба. За пів року до того на той час президент США Дональд Трамп пояснював такі наміри тим, що Росія не дотримувалась договору.
  • Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишає можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.
  • Договір про відкрите небо був підписаний у березні 1992 року. Він дозволяє 34 державам-членам Організації з безпеки та співробітництва в Європі (в тому числі Україні, Росії і США) здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

Українська правда


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