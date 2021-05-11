Путін вніс в Держдуму законопроєкт, який дозволить приховати від світу його військові маневри

Президент Росії Володимир Путін вніс в Держдуму законопроєкт про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо; розглянути його планують 11 травня.

Джерело: сайт Держдуми РФ

Пряма мова голови Держдуми В'ячеслава Володіна: "Ця угода працює майже 30 років. Вона дає право учасникам договору (а це 34 з 57 країн ОБСЄ) здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю, при цьому, не обмежуючи і не забороняючи будь-яких категорій озброєнь".

Деталі: За його словами, рішення Росії вийти з Договору про відкрите небо пов'язане з тим, що в листопаді 2020 року із цього договору "першими і в односторонньому порядку" офіційно вийшли США.

Володін заявив, що Росія "завжди виступала і виступає за збереження міжнародних домовленостей на принципах довіри і взаємної поваги".

За його словами, Держдума не може "піддавати ризику національну безпеку країни", тому законопроєкт про денонсацію Договору про відкрите небо розглянуть "в пріоритетному порядку" на засіданні вже 11 травня.

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