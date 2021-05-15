РФ скроет от мира свои военные маневры – на днях выйдет из международного договора

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий анонсировал голосование за выход России из международного Договора по открытому небу уже на следующей неделе.

Источник: РИА Новости

Детали: По данным российских медиа, глава комитета по международным делам Слуцкий назвал дату денонсации Договора по открытому небу. Госдума собирается это сделать во вторник, 18 мая.

По его словам, полностью все процедуры по выходу РФ из Договора по открытому небу должны быть завершены до конца текущего месяца.

Справка: Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года. Он позволяет 34 государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в том числе Украине, России и США) осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Предыстория: 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу.

Напомним: