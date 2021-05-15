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РФ скроет от мира свои военные маневры – на днях выйдет из международного договора

Суббота, 15 мая 2021, 23:04

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий анонсировал голосование за выход России из международного Договора по открытому небу уже на следующей неделе.

Источник: РИА Новости

Детали: По данным российских медиа, глава комитета по международным делам Слуцкий назвал дату денонсации Договора по открытому небу. Госдума собирается это сделать во вторник, 18 мая.

По его словам, полностью все процедуры по выходу РФ из Договора по открытому небу должны быть завершены до конца текущего месяца.

Предыстория: 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу.

Темы: Росcияоружие


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