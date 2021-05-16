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Британія втричі збільшить посадку дерев для боротьби зі зміною клімату

Неділя, 16 травня 2021, 04:40
Британія втричі збільшить посадку дерев для боротьби зі зміною клімату

Великобританія планує збільшити втричі показники висадки дерев протягом наступних трьох років для досягнення мети – чистого нульового викиду вуглецю до 2050 року в рамках боротьби зі зміною клімату.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву уряду Великобританії

Деталі: Великобританія прагне продовжувати свої екологічні заходи і заохочувати інші країни робити те саме.

Міністр охорони навколишнього середовища Великобританії Джордж Юстіс оголосить, що показники створення лісових масивів втричі збільшаться до травня 2024 року, коли на рік висаджуватимуть близько 7 тисяч гектарів лісових масивів.

У заяві не вказано інших деталей плану, не сказано, скільки коштуватиме схема посадки або як вона фінансується.

Нагадаємо: Лідери ЄС проведуть особисту зустріч в Брюсселі 25 травня, щоб обговорити коронакризу, боротьбу зі зміною клімату та напруженість у відносинах з Росією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіяекологія
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