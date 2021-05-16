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Британия втрое увеличит посадку деревьев для борьбы с изменением климата

Воскресенье, 16 мая 2021, 04:40

Великобритания планирует увеличить втрое показатели высадки деревьев в течение следующих трех лет для достижения цели – чистого нулевого выброса углерода к 2050 году в рамках борьбы с изменением климата.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании

Детали: Великобритания стремится продолжать свои экологические мероприятия и поощрять другие страны делать то же самое.

Министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис объявит, что показатели создания лесных массивов втрое увеличатся до мая 2024 года, когда в год будут высаживать около 7000 гектаров лесных массивов.

В заявлении не указано других деталей плана, не сказано, сколько будет стоить схема посадки или как она финансируется.

Напомним: Лидеры ЕС проведут личную встречу в Брюсселе 25 мая, чтобы обсудить коронакризис, борьбу с изменением климата и напряженность в отношениях с Россией.

Темы: Великобританияэкология


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