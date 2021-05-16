Україна 4-та в Європі за поширенням COVID-19

За минулу добу у світі діагностували понад 627 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 12 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 310 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 69 тисяч, у США – понад 25 тисяч.

Окрім того, понад 21 тисячу хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Колумбія і Франція.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Померли за добу майже 12 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 141 462 146 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 383 230 смертей від COVID-19.

Передісторія:

За добу 14 травня в Україні виявили 6 796 нових випадків коронавірусу, 322 хворих померли і 17 202 особи одужало.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП