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Украина 4-я в Европе по распространению COVID-19

Воскресенье, 16 мая 2021, 05:36
Украина 4-я в Европе по распространению COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 627 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 12 место в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 310 000 новых заражений, в Бразилии - более 69 000, в США - более 25 000.

Кроме того, более 21 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

 
 

Умерли за сутки почти 12 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 141462146 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3383230 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 14 мая в Украине обнаружили 6796 новых случаев коронавируса, 322 больных умерли и 17 202 выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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