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Коронавірус в Україні: 6,8 тисяч нових випадків, 322 смерті

Субота, 15 травня 2021, 08:17
Коронавірус в Україні: 6,8 тисяч нових випадків, 322 смерті

За добу 14 травня в Україні виявили 6 796 нових випадків коронавірусу, 322 хворих померли і 17 202 особи одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 2197 осіб.

Здійснено 76 496 тестувань, зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Серед нових хворих – 347 дітей та 233 медпрацівники.

За добу 14 травня в Україні щеплено від коронавірусу 23 638 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 936 499 людей, з них отримали 1 дозу – 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Що передувало: За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.

За кількістю нових випадків Україна перебуває на 12 місці у світі та на 4 місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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