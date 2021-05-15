Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус в Україні: 6,8 тисяч нових випадків, 322 смерті

Субота, 15 травня 2021, 08:17

За добу 14 травня в Україні виявили 6 796 нових випадків коронавірусу, 322 хворих померли і 17 202 особи одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 2197 осіб.

Здійснено 76 496 тестувань, зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Серед нових хворих – 347 дітей та 233 медпрацівники.

За добу 14 травня в Україні щеплено від коронавірусу 23 638 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 936 499 людей, з них отримали 1 дозу – 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Що передувало: За добу 13 травня в Україні зафіксували 7 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 195 хворих, померли 287 пацієнтів, одужали 15 958 осіб.

За кількістю нових випадків Україна перебуває на 12 місці у світі та на 4 місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини п’ятниці і ночі: зміни в уряді Шмигаля, зіткнення на Західному березі

Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася

На Західному березі — зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військами, 11 загиблих

Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії

Арахамія пояснив, чому Степанова хочуть звільнити

У Порошенка відповіли на звинувачення про держдачі

Усі новини...
коронавірус
Україна обійшла Францію за кількістю нових COVID-випадків
У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами замість вакцинувати дітей
Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу
Останні новини
08:17
Коронавірус в Україні: 6,8 тисяч нових випадків, 322 смерті
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: зміни в уряді Шмигаля, зіткнення на Західному березі
07:53
Окупанти 11 разів порушували “тишу”, українські військові стріляли у відповідь
07:33
Колишнього “зеленого берета” засудили до 15 років — він шпигував для Росії
07:00
У США проти COVID-19 вакцинували понад два мільйони дітей
06:27
Данілов анонсував засідання РНБО щодо прикордонних областей
05:39
Україна обійшла Францію за кількістю нових COVID-випадків
04:41
Перший китайський марсохід приземлився на Червоній планеті
03:45
12 вірян загинули через вибух у мечеті в Кабулі
03:08
Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася
Усі новини...