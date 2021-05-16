У М'янмі відбуваються запеклі сутички мітингарів і військових

За даними ЗМІ, місто Міндат у М'янмі знаходиться в оточенні путчистів, а військові застосовують проти населення важке озброєння.

Джерело: DW, Reuters із посиланням на місцевих жителів

Деталі: У штаті Чин на заході М'янми відбуваються жорстокі сутички між військовою хунтою і збройними представниками руху опору.

У місті Міндат, розташованому поблизу кордону з Індією, близько 20 тисяч чоловік опинилися в оточенні.

За словами членів руху "Сили оборони штату Чин" (Chinland Defence Force), солдати хунти прибувають у регіон на вертольотах.

Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають "військовою".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, путчисти використовують для боротьби з озброєним опором важкі гармати.

Тільки в суботу, 15 травня, як мінімум 15 людей отримали поранення. Даних про загиблих поки немає.

Передісторія: