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У М'янмі відбуваються запеклі сутички мітингарів і військових

Неділя, 16 травня 2021, 07:32
У М'янмі відбуваються запеклі сутички мітингарів і військових

За даними ЗМІ, місто Міндат у М'янмі знаходиться в оточенні путчистів, а військові застосовують проти населення важке озброєння.

Джерело: DW, Reuters із посиланням на місцевих жителів

Деталі: У штаті Чин на заході М'янми відбуваються жорстокі сутички між військовою хунтою і збройними представниками руху опору.

У місті Міндат, розташованому поблизу кордону з Індією, близько 20 тисяч чоловік опинилися в оточенні.

За словами членів руху "Сили оборони штату Чин" (Chinland Defence Force), солдати хунти прибувають у регіон на вертольотах.

Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають "військовою".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, путчисти використовують для боротьби з озброєним опором важкі гармати.

Тільки в суботу, 15 травня, як мінімум 15 людей отримали поранення. Даних про загиблих поки немає.

Передісторія:

  • Військові 1 лютого захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
  • 14 лютого у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
  • Після держперевороту в країні спалахнули протести.
  • 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем ​​з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
  • Станом на 2 квітня за час протистоянь у М’янмі вбили щонайменше 536 людей. Щонайменше 43 – діти.

Теми: світбойові дії
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