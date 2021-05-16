У М'янмі відбуваються запеклі сутички мітингарів і військових
За даними ЗМІ, місто Міндат у М'янмі знаходиться в оточенні путчистів, а військові застосовують проти населення важке озброєння.
Джерело: DW, Reuters із посиланням на місцевих жителів
Деталі: У штаті Чин на заході М'янми відбуваються жорстокі сутички між військовою хунтою і збройними представниками руху опору.
У місті Міндат, розташованому поблизу кордону з Індією, близько 20 тисяч чоловік опинилися в оточенні.
За словами членів руху "Сили оборони штату Чин" (Chinland Defence Force), солдати хунти прибувають у регіон на вертольотах.
Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають "військовою".
Як повідомляють місцеві ЗМІ, путчисти використовують для боротьби з озброєним опором важкі гармати.
Тільки в суботу, 15 травня, як мінімум 15 людей отримали поранення. Даних про загиблих поки немає.
Передісторія:
- Військові 1 лютого захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
- 14 лютого у великі міста М'янми заїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
- Після держперевороту в країні спалахнули протести.
- 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
- Станом на 2 квітня за час протистоянь у М’янмі вбили щонайменше 536 людей. Щонайменше 43 – діти.