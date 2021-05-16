Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мьянме идут ожесточенные столкновения митингующих и военных

Воскресенье, 16 мая 2021, 07:32
В Мьянме идут ожесточенные столкновения митингующих и военных

По данным СМИ, город Миндат в Мьянме находится в окружении путчистов, а военные применяют против населения тяжелое вооружение.

Источник: DW, Reuters со ссылкой на местных жителей

Детали: В штате Чин на западе Мьянмы происходят жестокие столкновения между военной хунтой и вооруженными представителями движения сопротивления.

В городе Миндат, расположенном вблизи границы с Индией, около 20 000 человек оказались в окружении.

По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах.

Ситуацию, царящую в штате, его жители называют "военной".

Как сообщают местные СМИ, путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелые пушки.

Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • 14 февраля в крупные города Мьянми заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
  • 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
  • По состоянию на 2 апреля за время противостояния в Мьянме убили по меньшей мере 536 человек. По меньшей мере 43 - дети.

Темы: мирбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
мир
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: