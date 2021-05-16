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В Мьянме идут ожесточенные столкновения митингующих и военных

Воскресенье, 16 мая 2021, 07:32

По данным СМИ, город Миндат в Мьянме находится в окружении путчистов, а военные применяют против населения тяжелое вооружение.

Источник: DW, Reuters со ссылкой на местных жителей

Детали: В штате Чин на западе Мьянмы происходят жестокие столкновения между военной хунтой и вооруженными представителями движения сопротивления.

В городе Миндат, расположенном вблизи границы с Индией, около 20 000 человек оказались в окружении.

По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах.

Ситуацию, царящую в штате, его жители называют "военной".

Как сообщают местные СМИ, путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелые пушки.

Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.

Предыстория:

  • Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • 14 февраля в крупные города Мьянми заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
  • 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
  • По состоянию на 2 апреля за время противостояния в Мьянме убили по меньшей мере 536 человек. По меньшей мере 43 - дети.

Темы: мирбоевые действия


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