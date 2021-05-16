В Мьянме идут ожесточенные столкновения митингующих и военных

По данным СМИ, город Миндат в Мьянме находится в окружении путчистов, а военные применяют против населения тяжелое вооружение.

Источник: DW, Reuters со ссылкой на местных жителей

Детали: В штате Чин на западе Мьянмы происходят жестокие столкновения между военной хунтой и вооруженными представителями движения сопротивления.

В городе Миндат, расположенном вблизи границы с Индией, около 20 000 человек оказались в окружении.

По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах.

Ситуацию, царящую в штате, его жители называют "военной".

Как сообщают местные СМИ, путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелые пушки.

Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.

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