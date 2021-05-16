В Мьянме идут ожесточенные столкновения митингующих и военных
По данным СМИ, город Миндат в Мьянме находится в окружении путчистов, а военные применяют против населения тяжелое вооружение.
Источник: DW, Reuters со ссылкой на местных жителей
Детали: В штате Чин на западе Мьянмы происходят жестокие столкновения между военной хунтой и вооруженными представителями движения сопротивления.
В городе Миндат, расположенном вблизи границы с Индией, около 20 000 человек оказались в окружении.
По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), солдаты хунты прибывают в регион на вертолетах.
Ситуацию, царящую в штате, его жители называют "военной".
Как сообщают местные СМИ, путчисты используют для борьбы с вооруженным сопротивлением тяжелые пушки.
Только в субботу, 15 мая, как минимум 15 человек получили ранения. Данных о погибших пока нет.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть и Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- 14 февраля в крупные города Мьянми заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
- 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
- По состоянию на 2 апреля за время противостояния в Мьянме убили по меньшей мере 536 человек. По меньшей мере 43 - дети.