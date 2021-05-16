Окупанти на Донбасі поранили українського бійця
За добу 15 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню, поранено бійця ЗСУ.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Неподалік населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Поблизу Пісків окупанти три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.
Біля населених пунктів Широкине та Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
У передмісті Старогнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
Поблизу населеного пункту Опитне ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
У суботу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.
Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 16 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.