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Оккупанты в Донбассе ранили украинского бойца

Воскресенье, 16 мая 2021, 07:59
Оккупанты в Донбассе ранили украинского бойца

За сутки 15 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня, ранены бойца ВСУ.

Источник: Штаб ООС

Детали: Неподалеку населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Вблизи Песков оккупанты три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций, у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.

У населенных пунктов Широкино и Невельское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В пригороде Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово - еще и со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

В субботу один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 16 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна
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