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Щеплення проти Covid доведеться робити по другому колу – німецькі експерти

Неділя, 16 травня 2021, 08:41

Експерти Постійної комісії з вакцинації (STIKO) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.

Джерело: DW

Деталі: Другий етап масової вакцинації людям може знадобитися у 2022 році.

Пряма мова очільника STIKO Томаса Мертенса: "Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Треба бути готовими до того, що в наступного року, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення".

Чому це важливо: За словами експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я, колишнього епідеміолога Карла Лаутербаха, імунний захист після щеплення тримається півроку. Саме тому може знадобиться повтор вакцинації.

У разі ж, якщо почнуть поширюватися мутовані штами Covid, проти яких нинішні вакцини будуть малоефективними, то почати робити щеплення оновленими препаратами потрібно буде ще раніше.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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