Прививки против Covid придется делать по второму кругу – немецкие эксперты

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии считают высокой вероятность того, что гражданам придется повторять крус прививок от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Второй этап массовой вакцинации людям понадобится самое позднее - в 2022 году.

Прямая речь главы STIKO Томаса Мертенса: "Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку".

Почему это важно: По словам эксперта Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывшего эпидемиолога Карла Лаутербаха, иммунная защита после прививки держится полгода. Именно поэтому может понадобится повтор вакцинации.

В случае же, если начнут распространяться мутировавшие штаммы коронавируса, против которых нынешние вакцины будут малоэффективными, то начать делать прививки обновленными препаратами нужно будет уже раньше.

Напомним: Согласно исследованию ученых, число случаев заражения COVID среди взрослых всех возрастов снизилось на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca. В то же время количество госпитализаций упало на 90%, а смертность от вируса снизились на 95%.