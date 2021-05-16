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Прививки против Covid придется делать по второму кругу – немецкие эксперты

Воскресенье, 16 мая 2021, 08:41

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии считают высокой вероятность того, что гражданам придется повторять крус прививок от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Второй этап массовой вакцинации людям понадобится самое позднее - в 2022 году.

Прямая речь главы STIKO Томаса Мертенса: "Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку".

Почему это важно: По словам эксперта Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывшего эпидемиолога Карла Лаутербаха, иммунная защита после прививки держится полгода. Именно поэтому может понадобится повтор вакцинации.

В случае же, если начнут распространяться мутировавшие штаммы коронавируса, против которых нынешние вакцины будут малоэффективными, то начать делать прививки обновленными препаратами нужно будет уже раньше.

Темы: вакцинациякоронавирус


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