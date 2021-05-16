Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прививки против Covid придется делать по второму кругу – немецкие эксперты

Воскресенье, 16 мая 2021, 08:41
Прививки против Covid придется делать по второму кругу – немецкие эксперты

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии считают высокой вероятность того, что гражданам придется повторять крус прививок от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Второй этап массовой вакцинации людям понадобится самое позднее - в 2022 году.

Прямая речь главы STIKO Томаса Мертенса: "Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку".

Почему это важно: По словам эксперта Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывшего эпидемиолога Карла Лаутербаха, иммунная защита после прививки держится полгода. Именно поэтому может понадобится повтор вакцинации.

В случае же, если начнут распространяться мутировавшие штаммы коронавируса, против которых нынешние вакцины будут малоэффективными, то начать делать прививки обновленными препаратами нужно будет уже раньше.

Напомним: Согласно исследованию ученых, число случаев заражения COVID среди взрослых всех возрастов снизилось на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca. В то же время количество госпитализаций упало на 90%, а смертность от вируса снизились на 95%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: