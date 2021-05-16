День пам'яті: в Україні згадують жертв сталінських репресій

Щороку у третю неділю травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, влаштованих тоталітарним сталінським режимом. Президент Володимир Зеленський вшанував репресованих українців у Биківнянському лісі.

Джерело: Українська правда, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях".

Деталі: За підрахунками істориків, у Биківнянському лісі поховані до 100 тисяч людей, яких знищила радянська влада.

У неділю до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" встановили кошик квітів від президента України. Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

Довідково: Биківнянське поховання жертв сталінського терору є найбільшим в Україні. Упродовж 1937-1941 років вантажівки "ГаЗ-АА", які в народі називали "полуторками", майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських в’язницях НКВД для таємного поховання у Биківнянському лісі.

Биківня, що пройшла шлях від території смерті до місця пам’яті, зафіксована у свідомості українців як прямий наслідок Великого терору, результат злочинів комуністичного режиму.

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