День пам'яті: в Україні згадують жертв сталінських репресій

Щороку у третю неділю травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, влаштованих тоталітарним сталінським режимом. Президент Володимир Зеленський вшанував репресованих українців у Биківнянському лісі.

Джерело: Українська правда, СБУ, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в'язницях".

Деталі: За підрахунками істориків, у Биківнянському лісі поховані до 100 тисяч людей, яких знищила радянська влада.

У неділю до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" встановили кошик квітів від президента України. Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

Крім того, Служба безпеки України на згадку про жертв "Великого терору", влаштованого Кремлем, опублікувала документи про українського письменника і перекладача "розстріляного відродження" Валер'яна Підмогильного. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням.

Довідково: Биківнянське поховання жертв сталінського терору є найбільшим в Україні. Упродовж 1937-1941 років вантажівки "ГаЗ-АА", які в народі називали "полуторками", майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських в’язницях НКВД для таємного поховання у Биківнянському лісі.

Биківня, що пройшла шлях від території смерті до місця пам’яті, зафіксована у свідомості українців як прямий наслідок Великого терору, результат злочинів комуністичного режиму.

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"Найдорожче у вас воля, ми оплатили її життям". Портрети Биківні

Валер’ян Підмогильний. Письменник на світанку тоталітаризму