Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День памяти: в Украине поминают жертв сталинских репрессий

Воскресенье, 16 мая 2021, 09:22
День памяти: в Украине поминают жертв сталинских репрессий

Ежегодно в третье воскресенье мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий, организованных тоталитарным сталинским режимом. Президент Владимир Зеленский почтил репрессированных в Быковнянском лесу.

Источник: Украинская правда, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах".

Детали: По подсчетам историков, в Быковнянском лесу захоронены около 100 тысяч людей, которых уничтожила советская власть.

В воскресенье к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" установили корзину цветов от президента Украины. Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

Кроме того, Служба безопасности Украины в память о жертвах "Большого террора", устроенного Кремлем, опубликовала документы про украинского писателя и переводчика "Расстрелянного возрождения" Валерьяна Пидмогильного. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Справка: Быковнянское захоронения жертв сталинского террора является крупнейшим в Украине. В течение 1937-1941 годов грузовики "ГАЗ-АА", которые в народе называли "полуторки", почти каждую ночь привозили тела расстрелянных в киевских тюрьмах НКВД для тайного захоронения в Быковнянском лесу.

Быковня, прошедшая путь от территории смерти к месту памяти, зафиксирована в сознании украинцев как прямое следствие Большого террора, результат преступлений коммунистического режима.

Знать больше:

"Самое дорогое у вас воля, мы оплатили ее жизнью". Портреты Быковни

Валерьян Пидмогильный. Писатель на рассвете тоталитаризма

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: историяСталин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
история
В Киевской области нашли остатки 8 британских истребителей времен Второй мировой войны
Цена украинской жизни
Дуда заявил о совместных мероприятиях с Украиной в годовщину Волынской трагедии
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: