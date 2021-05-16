День памяти: в Украине поминают жертв сталинских репрессий

Ежегодно в третье воскресенье мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий, организованных тоталитарным сталинским режимом. Президент Владимир Зеленский почтил репрессированных в Быковнянском лесу.

Источник: Украинская правда, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах".

Детали: По подсчетам историков, в Быковнянском лесу захоронены около 100 тысяч людей, которых уничтожила советская власть.

В воскресенье к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" установили корзину цветов от президента Украины. Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

Кроме того, Служба безопасности Украины в память о жертвах "Большого террора", устроенного Кремлем, опубликовала документы про украинского писателя и переводчика "Расстрелянного возрождения" Валерьяна Пидмогильного. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Справка: Быковнянское захоронения жертв сталинского террора является крупнейшим в Украине. В течение 1937-1941 годов грузовики "ГАЗ-АА", которые в народе называли "полуторки", почти каждую ночь привозили тела расстрелянных в киевских тюрьмах НКВД для тайного захоронения в Быковнянском лесу.

Быковня, прошедшая путь от территории смерти к месту памяти, зафиксирована в сознании украинцев как прямое следствие Большого террора, результат преступлений коммунистического режима.

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