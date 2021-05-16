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SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink

Воскресенье, 16 мая 2021, 09:39

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Источник: SpaceX в Twitter

https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292482/

Детали: Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) в 18:56 по времени Восточного побережья США (1:56 по Киеву).

Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане.

Напомним: Предыдущий успешный вывод на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет Starlink состоялся в начале мая.

Украинская правда
Темы: космосИлон Маскинтернет


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