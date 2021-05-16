SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Источник: SpaceX в Twitter

https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292482/

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Детали: Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) в 18:56 по времени Восточного побережья США (1:56 по Киеву).

Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане.

Напомним: Предыдущий успешный вывод на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет Starlink состоялся в начале мая.