SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 еще одной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130.
Источник: SpaceX в Twitter
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/5/7292482/
Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz
— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021
Детали: Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) в 18:56 по времени Восточного побережья США (1:56 по Киеву).
Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане.
Live feed of Starlink mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/540iEuCeFR— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021
Напомним: Предыдущий успешный вывод на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет Starlink состоялся в начале мая.