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SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Середа, 5 травня 2021, 00:45

Американська компанія SpaceX успішно запустила важку ракету-носій Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Джерело: Інтерфакс-Україна, SpaceX

Дослівно SpaceX: "Висновок супутників Starlink підтверджений".

Деталі: Це вже 26-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1563 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 29 квітня.

Запуск був здійснений о 15:01 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида).

Приблизно через 1 годину 4 хвилини після старту ракети групу супутників Starlink вивели на задану орбіту.

Тим часом перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка використовувалася для запуску дев'ятий раз, через 8 хвилин 39 секунд після запуску здійснила керовану вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала в Атлантиці приблизно за 600 км від космодрому на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні рятувальні морські судна повинні були виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах.

Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $ 6 млн при запусках своїх ракет.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу (а в подальшому – з 30 тис.).

Для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.

Передісторія:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.
  • Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship і вже більше тижня чекає дозволу на запуск. Він може відбутися вже 1 лютого.
  • 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі.
  • SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.
  • Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX 16 лютого вивела на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

Теми: космосМаскінтернет


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