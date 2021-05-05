Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Середа, 5 травня 2021, 00:45
SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Американська компанія SpaceX успішно запустила важку ракету-носій Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Джерело: Інтерфакс-Україна, SpaceX

Дослівно SpaceX: "Висновок супутників Starlink підтверджений".

Деталі: Це вже 26-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1563 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 29 квітня.

Запуск був здійснений о 15:01 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида).

Приблизно через 1 годину 4 хвилини після старту ракети групу супутників Starlink вивели на задану орбіту.

Тим часом перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка використовувалася для запуску дев'ятий раз, через 8 хвилин 39 секунд після запуску здійснила керовану вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала в Атлантиці приблизно за 600 км від космодрому на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні рятувальні морські судна повинні були виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах.

Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $ 6 млн при запусках своїх ракет.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу (а в подальшому – з 30 тис.).

Для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.

Передісторія:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.
  • Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship і вже більше тижня чекає дозволу на запуск. Він може відбутися вже 1 лютого.
  • 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі.
  • SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.
  • Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX 16 лютого вивела на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

Теми: космосМаскінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: