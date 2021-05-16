Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гібридні війська РФ рознесли вщент кладовище на окупованій Луганщині

Неділя, 16 травня 2021, 13:19
Гібридні війська РФ рознесли вщент кладовище на окупованій Луганщині

По кладовищу в окупованому Перевальську (населений пункт за 40 км від Луганська) проїхала військова техніка незаконних воєнізованих формувань так званої "ЛНР", зруйнувавши могили.

Джерело: Новини Донбасу

Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що танк гібридних військ РФ проїхав місцевим кладовищем. Городяни опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників та могил.

Повідомляється, що на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги з'їхав танк бойовиків і проїхався по могилах в декількох напрямках.

Крім того, люди скаржаться, що по вулицях населеного пункту "страшно ходити", оскільки військова техніка терористів постійно переміщається по міських дорогах.

Пряма мова жителів Перевальська:

"Горе ... Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих всюди розкидані, все знівечене... Як після бомбардування".

"Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося".

 
 
 

Передісторія: Наруга над могилами на цьому кладовищі вперше відбулася рік тому. Тоді постраждало менше могил, жителі зверталися до представників окупаційної влади зі скаргами, але їх просто проігнорували.

Теми: окупаціяЛуганська областьОРДЛОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
окупація
На Таврійському напрямку знищили 9 складів боєприпасів і майже роту окупантів
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
Росія створює "мережу в'язниць" для українців – АР
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: