Гібридні війська РФ рознесли вщент кладовище на окупованій Луганщині

По кладовищу в окупованому Перевальську (населений пункт за 40 км від Луганська) проїхала військова техніка незаконних воєнізованих формувань так званої "ЛНР", зруйнувавши могили.

Джерело: Новини Донбасу

Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що танк гібридних військ РФ проїхав місцевим кладовищем. Городяни опублікували в соцмережах фото понівечених пам'ятників та могил.

Повідомляється, що на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги з'їхав танк бойовиків і проїхався по могилах в декількох напрямках.

Крім того, люди скаржаться, що по вулицях населеного пункту "страшно ходити", оскільки військова техніка терористів постійно переміщається по міських дорогах.

Пряма мова жителів Перевальська:

"Горе ... Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих всюди розкидані, все знівечене... Як після бомбардування".

"Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося".

Передісторія: Наруга над могилами на цьому кладовищі вперше відбулася рік тому. Тоді постраждало менше могил, жителі зверталися до представників окупаційної влади зі скаргами, але їх просто проігнорували.