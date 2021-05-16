Гибридные войска РФ разгромили кладбище на оккупированной Луганщине

По кладбищу в оккупированном Перевальске (населенный пункт в 40 км от Луганска) проехала военная техника незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР", разрушив могилы.

Источник: Новости Донбасса

Детали: Местные жители сообщают, что танк гибридных войск РФ проехал по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото узувеченных памятников и могил.

Сообщается, что на кладбище в районе 5-й шахты с дороги съехал танк боевиков и проехался по могилам в нескольких направлениях.

Кроме того, люди жалуются, что по улицам населенного пункта "страшно ходить", поскольку военная техника террористов постоянно перемещается по городским дорогам.

Прямая речь жителей Перевальска:

"Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки".

"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось".

Предыстория: Надругательство над могилами на этом кладбище впервые произошло год назад. Тогда пострадало меньше могил, жители обращались к представителям оккупационной власти с жалобами, но их просто проигнорировали.