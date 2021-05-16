Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибридные войска РФ разгромили кладбище на оккупированной Луганщине

Воскресенье, 16 мая 2021, 13:19
Гибридные войска РФ разгромили кладбище на оккупированной Луганщине

По кладбищу в оккупированном Перевальске (населенный пункт в 40 км от Луганска) проехала военная техника незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР", разрушив могилы.

Источник: Новости Донбасса

Детали: Местные жители сообщают, что танк гибридных войск РФ проехал по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото узувеченных памятников и могил.

Сообщается, что на кладбище в районе 5-й шахты с дороги съехал танк боевиков и проехался по могилам в нескольких направлениях.

Кроме того, люди жалуются, что по улицам населенного пункта "страшно ходить", поскольку военная техника террористов постоянно перемещается по городским дорогам.

Прямая речь жителей Перевальска:

"Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки".

"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось".

 
 
 

Предыстория: Надругательство над могилами на этом кладбище впервые произошло год назад. Тогда пострадало меньше могил, жители обращались к представителям оккупационной власти с жалобами, но их просто проигнорировали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияЛуганская областьОРДЛОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
оккупация
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Под Запорожьем 20 оккупантов отказались воевать из-за наступления ВСУ – Генштаб
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: