У понеділок частину України накриє градом – попередження ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій вдень у неділю попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні, які очікуються на початку наступного тижня.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "17 травня (у понеділок - УП) в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.

У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо: У неділю в Україні короткочасні дощі можливі лише у західних та подекуди у південних областях, на території решти регіонів – без опадів. Температура повітря від +25° до +30°.