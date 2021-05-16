Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У понеділок частину України накриє градом – попередження ДСНС

Неділя, 16 травня 2021, 14:08
У понеділок частину України накриє градом – попередження ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій вдень у неділю попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні, які очікуються на початку наступного тижня.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "17 травня (у понеділок - УП) в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.

У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо: У неділю в Україні короткочасні дощі можливі лише у західних та подекуди у південних областях, на території решти регіонів – без опадів. Температура повітря від +25° до +30°.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: