В понедельник часть Украины накроет градом – предупреждение ГСЧС
Воскресенье, 16 мая 2021, 14:08
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям днем в воскресенье предупредила об опасных метеорологических явлениях в Украине, которые ожидаются в начале следующей недели.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "17 мая (в понедельник - УП) в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности, желтый.
В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)".
Напомним: В воскресенье в Украине кратковременные дожди возможны лишь в западных и местами в южных областях, на территории остальных регионов – без осадков. Температура воздуха от +25° до +30°.
Украинская правда