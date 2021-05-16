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В понедельник часть Украины накроет градом – предупреждение ГСЧС

Воскресенье, 16 мая 2021, 14:08

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям днем ​​в воскресенье предупредила об опасных метеорологических явлениях в Украине, которые ожидаются в начале следующей недели.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "17 мая (в понедельник - УП) в Украине грозы, днем ​​в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)".

Напомним: В воскресенье в Украине кратковременные дожди возможны лишь в западных и местами в южных областях, на территории остальных регионов – без осадков. Температура воздуха от +25° до +30°.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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