В понедельник часть Украины накроет градом – предупреждение ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям днем ​​в воскресенье предупредила об опасных метеорологических явлениях в Украине, которые ожидаются в начале следующей недели.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "17 мая (в понедельник - УП) в Украине грозы, днем ​​в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности, желтый.

В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)".

Напомним: В воскресенье в Украине кратковременные дожди возможны лишь в западных и местами в южных областях, на территории остальных регионов – без осадков. Температура воздуха от +25° до +30°.