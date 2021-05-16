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Російські найманці з вогнеметів обстріляли селище на Донеччині

Неділя, 16 травня 2021, 15:31
Російські найманці з вогнеметів обстріляли селище на Донеччині
Ілюстративне фото

Російсько-окупаційні війська у неділю обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка у Донецькій області.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: 16 травня збройні формування РФ на Донбасі застосували реактивний піхотний вогнемет російського виробництва. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.

Про руйнування чи жертви інформації наразі немає.

Дослівно: "Такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 метрів, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні.

Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту".

 
 
 

Додатково: Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо: По кладовищу в окупованому Перевальську (населений пункт за 40 км від Луганська) проїхала військова техніка незаконних воєнізованих формувань так званої "ЛНР", зруйнувавши могили.

Українська правда

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Теми: війнаДонбасРосіяДонецька область
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