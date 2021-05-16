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Российские наемники из огнеметов обстреляли поселок на Донетчине

Воскресенье, 16 мая 2021, 15:31
Российские наемники из огнеметов обстреляли поселок на Донетчине
Иллюстративное фото

Российско-оккупационные войска в воскресенье обстреляли из огнеметов населенный пункт Екатериновка в Донецкой области.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: 16 мая вооруженные формирования РФ на Донбассе применили реактивный пехотный огнемет российского производства. В частности, оккупантами был открыт огонь боеприпасами объемного взрыва в направлении населенного пункта Екатериновка.

О разрушениях и жертвах информации пока нет.

Дословно: "Такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 метров, а в месте взрыва - боевой заряд подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.

Этот случай является очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта".

 
 
 

Дополнительно: О всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

Напомним: По кладбищу в оккупированном Перевальске (населенный пункт в 40 км от Луганска) проехала военная техника незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР", разрушив могилы.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияДонецкая область
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