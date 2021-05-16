Внаслідок обвалення трибуни в синагозі ізраїльського міста Гіват-Зеєв двоє людей загинули і понад 160 постраждали.

Джерело: The times of Israel

Деталі: За словами медиків, 167 людей були евакуйовані до лікарень зі зруйнованих трибун в Гіват-Зеєв.

П'ятеро з них перебувають у важкому стані, 10 отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта – легкі.

У деяких великих синагогах є трибуни, які заповнені прихожанами, які стоять або танцюють. Вони оточують центральний стіл, за яким сидять лідери громади.

Що передувало: 30 квітня 44 людини загинули та близько 150 постраждали у тисняві під час фестивалю Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю.