У синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 160 постраждалих
Неділя, 16 травня 2021, 21:44
Внаслідок обвалення трибуни в синагозі ізраїльського міста Гіват-Зеєв двоє людей загинули і понад 160 постраждали.
Джерело: The times of Israel
Деталі: За словами медиків, 167 людей були евакуйовані до лікарень зі зруйнованих трибун в Гіват-Зеєв.
П'ятеро з них перебувають у важкому стані, 10 отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта – легкі.
У деяких великих синагогах є трибуни, які заповнені прихожанами, які стоять або танцюють. Вони оточують центральний стіл, за яким сидять лідери громади.
Що передувало: 30 квітня 44 людини загинули та близько 150 постраждали у тисняві під час фестивалю Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю.