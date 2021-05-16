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В синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 130 пострадавших

Воскресенье, 16 мая 2021, 21:44
фото местной полиции

Вследствие обрушения трибуны в синагоге израильского города Гиват-Зеев два человека погибли и более 130 пострадали.

Источник: The times of Israel

Детали: По словам медиков, 132 человека были эвакуированы в больницы с разрушенных трибун в Гиват-Зееве.

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, восемь получили травмы средней степени тяжести, остальные – легкие.

В некоторых больших синагогах есть трибуны, которые заполнены стоящими или танцующими прихожанами. Они окружают центральный стол, за которым сидят лидеры общины.

Что предшествовало: 30 апреля 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.

Темы: Израиль


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