Вследствие обрушения трибуны в синагоге израильского города Гиват-Зеев два человека погибли и более 130 пострадали.

Источник: The times of Israel

Детали: По словам медиков, 132 человека были эвакуированы в больницы с разрушенных трибун в Гиват-Зееве.

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, восемь получили травмы средней степени тяжести, остальные – легкие.

В некоторых больших синагогах есть трибуны, которые заполнены стоящими или танцующими прихожанами. Они окружают центральный стол, за которым сидят лидеры общины.

Что предшествовало: 30 апреля 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.