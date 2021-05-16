В синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 130 пострадавших
Воскресенье, 16 мая 2021, 21:44
Вследствие обрушения трибуны в синагоге израильского города Гиват-Зеев два человека погибли и более 130 пострадали.
Источник: The times of Israel
Детали: По словам медиков, 132 человека были эвакуированы в больницы с разрушенных трибун в Гиват-Зееве.
Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, восемь получили травмы средней степени тяжести, остальные – легкие.
В некоторых больших синагогах есть трибуны, которые заполнены стоящими или танцующими прихожанами. Они окружают центральный стол, за которым сидят лидеры общины.
Что предшествовало: 30 апреля 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.