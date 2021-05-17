Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував внесення країни Росією у список "недружніх країн".

Джерело: Frekvence 1

Деталі: За словами Земана, включення Чехії до списку "недружніх країн" є дурістю з боку Росії.

На думку президента Чехії, якщо між країнами не може бути дружби, нехай будуть хоча би "правильні стосунки".

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