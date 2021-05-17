Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ
Понеділок, 17 травня 2021, 00:53
Президент Чехії Мілош Земан прокоментував внесення країни Росією у список "недружніх країн".
Джерело: Frekvence 1
Деталі: За словами Земана, включення Чехії до списку "недружніх країн" є дурістю з боку Росії.
На думку президента Чехії, якщо між країнами не може бути дружби, нехай будуть хоча би "правильні стосунки".
Передісторія:
- Земана називали маріонеткою Кремля і в Чехії критикували через тиск у справі хакера з РФ.
- 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.
- Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.
- ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав.