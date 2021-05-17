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Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ

Понеділок, 17 травня 2021, 00:53
Земан назвав дурістю внесення Чехії у список недружніх країн РФ

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував внесення країни Росією у список "недружніх країн".

Джерело: Frekvence 1

Деталі: За словами Земана, включення Чехії до списку "недружніх країн" є дурістю з боку Росії.

На думку президента Чехії, якщо між країнами не може бути дружби, нехай будуть хоча би "правильні стосунки".

Передісторія:

  • Земана називали маріонеткою Кремля і в Чехії критикували через тиск у справі хакера з РФ.
  • 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.
  • Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.
  • ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосія
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