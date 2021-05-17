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Земан назвал глупостью внесения Чехии в список "недружественных стран" РФ

Понедельник, 17 мая 2021, 00:53

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал внесение страны Россией в список "недружественных стран".

Источник: Frekvence 1

Детали: По словам Земана, включение Чехии в список "недружественных стран" является глупостью со стороны России.

По мнению президента Чехии, если между странами не может быть дружбы, пусть будут хотя бы "правильные отношения".

Предыстория:

  • Земана называли марионеткой Кремля и в Чехии критиковали из-за давления по делу хакера из РФ.
  • 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.
  • Чехия назвала шагом к эскалации внесения в список недружественных России стран.
  • ЕС считает очередным шагом к эскалации, который подрывает дипломатические отношения, решение России составить список недружественных иностранных государств.

Темы: ЧехияРосcия


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