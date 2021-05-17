Земан назвал глупостью внесения Чехии в список "недружественных стран" РФ
Понедельник, 17 мая 2021, 00:53
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал внесение страны Россией в список "недружественных стран".
Источник: Frekvence 1
Детали: По словам Земана, включение Чехии в список "недружественных стран" является глупостью со стороны России.
По мнению президента Чехии, если между странами не может быть дружбы, пусть будут хотя бы "правильные отношения".
Предыстория:
- Земана называли марионеткой Кремля и в Чехии критиковали из-за давления по делу хакера из РФ.
- 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.
- Чехия назвала шагом к эскалации внесения в список недружественных России стран.
- ЕС считает очередным шагом к эскалации, который подрывает дипломатические отношения, решение России составить список недружественных иностранных государств.