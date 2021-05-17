Земан назвал глупостью внесения Чехии в список "недружественных стран" РФ

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал внесение страны Россией в список "недружественных стран".

Источник: Frekvence 1

Детали: По словам Земана, включение Чехии в список "недружественных стран" является глупостью со стороны России.

По мнению президента Чехии, если между странами не может быть дружбы, пусть будут хотя бы "правильные отношения".

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