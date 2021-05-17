Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян

Понеділок, 17 травня 2021, 02:10
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer у межах ініціативи COVAX.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX. Її отримають працівники закладів освіти".

Деталі: Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через Дію.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я готує до відкриття на вихідних відповідні вакцинальні центри.

Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах.

Що передувало: Головний санлікар Віктор Ляшко повідомляв, що приблизно з 24 травня в Україні почнуть розвозити в регіони вакцину Pfizer та вакцинувати нею всіх працівників освіти.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
Усі новини...
Реклама: