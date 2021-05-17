Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer у межах ініціативи COVAX.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX. Її отримають працівники закладів освіти".

Деталі: Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через Дію.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я готує до відкриття на вихідних відповідні вакцинальні центри.

Перші такі пункти щеплення мають відкритись у великих містах.

Що передувало: Головний санлікар Віктор Ляшко повідомляв, що приблизно з 24 травня в Україні почнуть розвозити в регіони вакцину Pfizer та вакцинувати нею всіх працівників освіти.