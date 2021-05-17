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Шмыгаль анонсировал почти полмиллиона доз вакцины Pfizer для педагогов

Понедельник, 17 мая 2021, 02:10

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытия в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "До конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений".

Детали: Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через Дію.

Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.

Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.

Что предшествовало: Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что примерно с 24 мая в Украине начнут развозить в регионы вакцину Pfizer и вакцинировать ею всех работников образования.

Украинская правда
Темы: вакцинацияШмыгаль


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