Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехія переходить на новий етап послаблення карантину

Понеділок, 17 травня 2021, 02:40

Із 17 травня Чехія послаблює ряд карантинних обмежень і починає вакцинацію громадян, старших 40 років.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Зокрема, ресторани і кафе з відкритими терасами зможуть обслуговувати на них гостей до 21:59 за умови дотримання гігієнічних норм.

Клієнти мають бути готовими пред’явити, в разі перевірки поліцією, негативний тест на коронавірус (антигенний не старше 3 днів, PCR не старше 7 днів), сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесену хворобу COVID-19 протягом останніх 90 днів.

Дозволено буде проведення культурних і спортивних заходів проста неба за участі до 700 глядачів (при цьому максимальна кількість присутніх не може перевищувати 50% від загальної кількості місць). Наявність маски при цьому обов’язкова, відстань між людьми – 2 метри.

З особливим режимом роботи (1 людина на 15 кв. м і зі згаданими вище документами, басейни, сауни, душові та роздягальні закриті) відкриються фітнес-центри і тренажерні зали.

Зоологічні та ботанічні сади зможуть приймати не 20% відвідувачів, як і зараз, і 50% від загально допустимої місткості. Закриті павільйони залишаються поки закритими.

У 7 регіонах з найкращою епідеміологічною ситуацією діти повернуться до звичайного режиму навчання.

З понеділка відкривається вакцинування для людей старше 40 років, це найбільша вікова група в республіці – майже десята частина населення.

За минулу добу, за даними МОЗ, у ЧР було зафіксовано 596 випадків інфікування. Загалом з початку пандемії – 1 652 840. У лікарнях наразі перебуває 1 341 пацієнт.

Передісторія:

  • У березні уряд Чехії продовжив карантинні обмеження з деякими послабленнями.

Теми: Чехіякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мінекономіки: Кабмін не обмежував ціни на преміальне пальне

відеоУ синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 160 постраждалих

Штрафи за в'їзд із ОРДЛО через РФ можуть скасувати влітку – Арестович

фотоУ Києві пасажир стріляв у водія автобуса

оновленоУ Газі заявили про 42 загиблих від нової атаки Ізраїлю

фотоРосійські найманці з вогнеметів обстріляли селище на Донеччині

Усі новини...
Чехія
Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ
Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх до РФ країн
Чехія передумала і визнаватиме сертифікати вакцинації сусідніх країн
Останні новини
02:40
Чехія переходить на новий етап послаблення карантину
02:10
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян
01:40
Генсек ООН закликав до негайного припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Гази
00:53
Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ
00:28
Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень
23:29
На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який спав у шафі
22:47
Мінекономіки: Кабмін не обмежував ціни на преміальне пальне
22:04
фотоНа Львівщині на ходу загорівся автобус із 20 пасажирами
21:44
відеоУ синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 160 постраждалих
20:45
Прем'єр Ізраїлю: операція проти ХАМАС займе час
Усі новини...