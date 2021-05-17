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Чехія переходить на новий етап послаблення карантину

Понеділок, 17 травня 2021, 02:40
Чехія переходить на новий етап послаблення карантину

Із 17 травня Чехія послаблює ряд карантинних обмежень і починає вакцинацію громадян, старших 40 років.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Зокрема, ресторани і кафе з відкритими терасами зможуть обслуговувати на них гостей до 21:59 за умови дотримання гігієнічних норм.

Клієнти мають бути готовими пред’явити, в разі перевірки поліцією, негативний тест на коронавірус (антигенний не старше 3 днів, PCR не старше 7 днів), сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесену хворобу COVID-19 протягом останніх 90 днів.

Дозволено буде проведення культурних і спортивних заходів проста неба за участі до 700 глядачів (при цьому максимальна кількість присутніх не може перевищувати 50% від загальної кількості місць). Наявність маски при цьому обов’язкова, відстань між людьми – 2 метри.

З особливим режимом роботи (1 людина на 15 кв. м і зі згаданими вище документами, басейни, сауни, душові та роздягальні закриті) відкриються фітнес-центри і тренажерні зали.

Зоологічні та ботанічні сади зможуть приймати не 20% відвідувачів, як і зараз, і 50% від загально допустимої місткості. Закриті павільйони залишаються поки закритими.

У 7 регіонах з найкращою епідеміологічною ситуацією діти повернуться до звичайного режиму навчання.

З понеділка відкривається вакцинування для людей старше 40 років, це найбільша вікова група в республіці – майже десята частина населення.

За минулу добу, за даними МОЗ, у ЧР було зафіксовано 596 випадків інфікування. Загалом з початку пандемії – 1 652 840. У лікарнях наразі перебуває 1 341 пацієнт.

Передісторія:

  • У березні уряд Чехії продовжив карантинні обмеження з деякими послабленнями.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіякарантин
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