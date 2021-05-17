Чехия переходит на новый этап ослабления карантина

С 17 мая Чехия ослабляет ряд карантинных ограничений и начинает вакцинацию граждан, старше 40 лет.

Источник: Укринформ

Детали: В частности, рестораны и кафе с открытыми террасами смогут обслуживать на них гостей до 21:59 при условии соблюдения гигиенических норм.

Клиенты должны быть готовы предъявить, в случае проверки полицией, отрицательный тест на коронавирус (антигенный не старше 3 дней, PCR не старше 7 дней), сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни COVID-19 в течение последних 90 дней.

Разрешено будет проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом с участием до 700 зрителей (при этом максимальное количество присутствующих не может превышать 50% от общего количества мест). Наличие маски при этом обязательно, расстояние между людьми – 2 метра.

С особым режимом работы (1 человек на 15 кв. м и с упомянутыми выше документами, бассейны, сауны, душевые и раздевалки закрытые) откроются фитнес-центры и тренажерные залы.

Зоологические и ботанические сады смогут принимать не более 20% посетителей, как и сейчас, и 50% от общего допустимой вместимости. Закрытые павильоны остаются пока закрытыми.

В 7 регионах с лучшей эпидемиологической ситуацией дети вернутся к обычному режиму обучения.

С понедельника открывается вакцинация для людей старше 40 лет, это самая возрастная группа в республике - почти десятая часть населения.

За минувшие сутки, по данным Минздрава, в ЧР было зафиксировано 596 случаев инфицирования. Всего с начала пандемии - 1652 840. В больницах сейчас находится 1341 пациент.

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