Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехия переходит на новый этап ослабления карантина

Понедельник, 17 мая 2021, 02:40

С 17 мая Чехия ослабляет ряд карантинных ограничений и начинает вакцинацию граждан, старше 40 лет.

Источник: Укринформ

Детали: В частности, рестораны и кафе с открытыми террасами смогут обслуживать на них гостей до 21:59 при условии соблюдения гигиенических норм.

Клиенты должны быть готовы предъявить, в случае проверки полицией, отрицательный тест на коронавирус (антигенный не старше 3 дней, PCR не старше 7 дней), сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни COVID-19 в течение последних 90 дней.

Разрешено будет проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом с участием до 700 зрителей (при этом максимальное количество присутствующих не может превышать 50% от общего количества мест). Наличие маски при этом обязательно, расстояние между людьми – 2 метра.

С особым режимом работы (1 человек на 15 кв. м и с упомянутыми выше документами, бассейны, сауны, душевые и раздевалки закрытые) откроются фитнес-центры и тренажерные залы.

Зоологические и ботанические сады смогут принимать не более 20% посетителей, как и сейчас, и 50% от общего допустимой вместимости. Закрытые павильоны остаются пока закрытыми.

В 7 регионах с лучшей эпидемиологической ситуацией дети вернутся к обычному режиму обучения.

С понедельника открывается вакцинация для людей старше 40 лет, это самая возрастная группа в республике - почти десятая часть населения.

За минувшие сутки, по данным Минздрава, в ЧР было зафиксировано 596 случаев инфицирования. Всего с начала пандемии - 1652 840. В больницах сейчас находится 1341 пациент.

Предыстория:

  • В марте правительство Чехии продолжило карантин с некоторыми ослаблениями.

Темы: Чехиякарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо

видеоВ синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 160 пострадавших

Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отметить летом – Арестович

фотоВ Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

обновленоВ Газе заявили о 42 погибших от новой атаки Израиля

фотоРоссийские наемники из огнеметов обстреляли поселок на Донетчине

Все новости...
Чехия
Земан назвал глупостью внесения Чехии в список "недружественных стран" РФ
Чехия назвала шагом к эскалации внесение в список недружественных к РФ стран
Чехия передумала и будет признавать сертификаты вакцинации соседних стран
Последние новости
02:40
Чехия переходит на новый этап ослабления карантина
02:10
Шмыгаль анонсировал почти полмиллиона доз вакцины Pfizer для педагогов
01:40
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и Сектором Газа
00:53
Земан назвал глупостью внесения Чехии в список "недружественных стран" РФ
00:28
Израильская армия заявляет о более 3 тысяч выпущенных ракет из Сектора Газа за неделю
23:29
На Николаевщине полиция искала мальчика, который спал в шкафу
22:47
Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо
22:04
фотоНа Львовщине на ходу загорелся автобус с 20 пассажирами
21:44
видеоВ синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 160 пострадавших
20:45
Премьер Израиля: операция против ХАМАС займет время
Все новости...