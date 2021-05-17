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Через стрілянину в Торонто загинув чоловік, ще троє поранених

Понеділок, 17 травня 2021, 04:43

У канадському місті Торонто сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, ще троє отримали поранення.

Джерело: CBC, поліція Торонто

Деталі: Поліцейські повідомляють, що їх викликали на місце пригоди до житлового комплексу.

Саме там невідомі відкрили стрілянину по припаркованих автомобілях. Загалом пролунало близько 100 пострілів.

28-річний чоловік загинув, принаймні ще троє отримали серйозні поранення.

Нагадаємо: Озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським. 

Теми: Канадакримінал


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