Через стрілянину в Торонто загинув чоловік, ще троє поранені
Понеділок, 17 травня 2021, 04:43
У канадському місті Торонто сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, ще троє отримали поранення.
Джерело: CBC, поліція Торонто
Деталі: Поліцейські повідомляють, що їх викликали на місце пригоди до житлового комплексу.
Саме там невідомі відкрили стрілянину по припаркованих автомобілях. Загалом пролунало близько 100 пострілів.
28-річний чоловік загинув, принаймні ще троє отримали серйозні поранення.
Нагадаємо: Озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським.