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Из-за стрельбы в Торонто погиб человек, еще трое ранены

Понедельник, 17 мая 2021, 04:43
Из-за стрельбы в Торонто погиб человек, еще трое ранены

В канадском городе Торонто произошла стрельба, в результате которой погиб человек, еще трое получили ранения.

Источник: CBC, полиция Торонто

Детали: Полицейские сообщают, что их вызвали на место происшествия к жилому комплексу.

Там неизвестные открыли стрельбу по припаркованным автомобилям. В общем, прозвучало около 100 выстрелов.

28-летний мужчина погиб, по крайней мере, еще трое получили серьезные ранения.

Напомним:Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.

Темы: Канадакриминал
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