В канадском городе Торонто произошла стрельба, в результате которой погиб человек, еще трое получили ранения.

Источник: CBC, полиция Торонто

Детали: Полицейские сообщают, что их вызвали на место происшествия к жилому комплексу.

Там неизвестные открыли стрельбу по припаркованным автомобилям. В общем, прозвучало около 100 выстрелов.

28-летний мужчина погиб, по крайней мере, еще трое получили серьезные ранения.

Напомним:Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.