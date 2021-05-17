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Из-за стрельбы в Торонто один погибший и трое раненых

Понедельник, 17 мая 2021, 04:43

В канадском городе Торонто произошла стрельба, в результате которой погиб человек, еще трое получили ранения.

Источник: CBC, полиция Торонто

Детали: Полицейские сообщают, что их вызвали на место происшествия к жилому комплексу.

Там неизвестные открыли стрельбу по припаркованным автомобилям. В общем, прозвучало около 100 выстрелов.

28-летний мужчина погиб, по крайней мере, еще трое получили серьезные ранения.

Напомним:Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.

Темы: Канадакриминал


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