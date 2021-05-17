Из-за стрельбы в Торонто погиб человек, еще трое ранены
Понедельник, 17 мая 2021, 04:43
В канадском городе Торонто произошла стрельба, в результате которой погиб человек, еще трое получили ранения.
Источник: CBC, полиция Торонто
Детали: Полицейские сообщают, что их вызвали на место происшествия к жилому комплексу.
Там неизвестные открыли стрельбу по припаркованным автомобилям. В общем, прозвучало около 100 выстрелов.
28-летний мужчина погиб, по крайней мере, еще трое получили серьезные ранения.
Напомним:Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.