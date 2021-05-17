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За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі

Понеділок, 17 травня 2021, 05:39

За минулу добу у світі діагностували понад 533 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 19 місце у світі, 6 за в Європі та 2 – за добовою смертністю.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували майже 282 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – майже 37 тисяч, у США – майже 18 тисяч.

Окрім того, понад 16 тисяч хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Колумбія і Франція.

Україна серед країн світу займає 19 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію і 2 за добовою смертністю.

 

Померли за добу понад 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 142 161 325 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 392 944 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • Протягом суботи в Україні виявили більш як 3,6 тис. нових випадків Covid-19, госпіталізація знадобилася 2208 хворим.

Українська правда
Теми: коронавірус


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