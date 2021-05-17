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По суточной смертности от COVID-19 Украина остается второй в Европе

Понедельник, 17 мая 2021, 05:39
По суточной смертности от COVID-19 Украина остается второй в Европе

За минувшие сутки в мире диагностировали более 533 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 19 место в мире, 6 в Европе и 2 – по суточной смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали почти 282 000 новых заражений, в Бразилии - почти 37 000, в США - почти 18 000.

Кроме того, более 16 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 19 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию и 2 по суточной смертности.

 

Умерли за сутки более 9 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 142 161 325 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 392 944 смерти от COVID-19.

Предыстория:

  • В течение субботы в Украине выявили более 3,6 тыс. новых случаев Covid-19, госпитализация понадобилась 2208 больным.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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