Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

По суточной смертности от COVID-19 Украина остается второй в Европе

Понедельник, 17 мая 2021, 05:39

За минувшие сутки в мире диагностировали более 533 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 19 место в мире, 6 в Европе и 2 – по суточной смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали почти 282 000 новых заражений, в Бразилии - почти 37 000, в США - почти 18 000.

Кроме того, более 16 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 19 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию и 2 по суточной смертности.

 

Умерли за сутки более 9 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 142 161 325 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 392 944 смерти от COVID-19.

Предыстория:

  • В течение субботы в Украине выявили более 3,6 тыс. новых случаев Covid-19, госпитализация понадобилась 2208 больным.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо

видеоВ синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 160 пострадавших

Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отметить летом – Арестович

фотоВ Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

обновленоВ Газе заявили о 42 погибших от новой атаки Израиля

фотоРоссийские наемники из огнеметов обстреляли поселок на Донетчине

Все новости...
коронавирус
Турция начинает постепенное ослабление карантина
В Минздраве отчитались о ходе кампании по Covid-вакцинации
Прививки против Covid придется делать по второму кругу – немецкие эксперты
Последние новости
05:39
По суточной смертности от COVID-19 Украина остается второй в Европе
04:43
Из-за стрельбы в Торонто погиб человек, еще трое раненых
03:42
Сектор Газа: Блинкен провел беседы с министрами Катара, Египта и Саудовской Аравии
02:40
Чехия переходит на новый этап ослабления карантина
02:10
Шмыгаль анонсировал почти полмиллиона доз вакцины Pfizer для педагогов
01:40
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и Сектором Газа
00:53
Земан назвал глупостью внесения Чехии в список "недружественных стран" РФ
00:28
Израильская армия заявляет о более 3 тысяч выпущенных ракет из Сектора Газа за неделю
23:29
На Николаевщине полиция искала мальчика, который спал в шкафу
22:47
Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо
Все новости...