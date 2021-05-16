Коронавірус: 3,6 тисячі нових заражень, 133 людини померли

Протягом суботи в Україні виявили більш як 3,6 тис. нових випадків Covid-19, госпіталізація знадобилася 2208 хворим.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "3620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників".

Деталі: Минулої доби було госпіталізовано 2208 осіб, виписано з лікарень – 3845.

Хвороба забрала життя ще 133 українців.

Одужало – 7 921 особа.

Здійснено 38 911 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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