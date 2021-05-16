Коронавірус: 3,6 тисячі нових заражень, 133 людини померли
Протягом суботи в Україні виявили більш як 3,6 тис. нових випадків Covid-19, госпіталізація знадобилася 2208 хворим.
Джерело: МОЗ
Дослівно: "3620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників".
Деталі: Минулої доби було госпіталізовано 2208 осіб, виписано з лікарень – 3845.
Хвороба забрала життя ще 133 українців.
Одужало – 7 921 особа.
Здійснено 38 911 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо:
- За минулу добу у світі діагностували понад 627 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає 12 місце у світі та 4 в Європі.
- 14 травня в Україні виявили 6796 нових випадків коронавірусу, 322 хворих померли і 17 202 особи одужало.