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На зустрічі з Лавровим Блінкен планує обговорити "Північний потік-2" – ЗМІ

Понеділок, 17 травня 2021, 07:08

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради може обговорити тему будівництва "Північного потоку-2".

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на представник Держдепу США високого рангу

Пряма мова: "Вважаю, що ця тема ("Північний потік-2" – ред.) може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії – ред.). І, я думаю, що те саме стосується і Лаврова".

"Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили свою думку про "Північний потік 2", (...) що це російський стратегічний проект, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку".

"Ми не прагнемо до ескалації, ми просто, знову ж таки, шукаємо більш передбачувані, стабільні відносини.

І, я думаю, що є сфери, в рамках яких ми можемо обговорити це з міністром закордонних справ Лавровим".

Деталі: Стенограму розмови американського чиновника з журналістами розповсюдив Держдеп.

За його словами, зустріч Блінкена і Лаврова буде спрямована на те, щоб обговорити роботу в сферах, у яких у Росії і США "є взаємні інтереси".

Передісторія:

  • Білий дім веде перемовини щодо призначення спецпосланника з припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" - на цю посаду розглядають Амоса Хохштейна, який працював у наглядовій раді Нафтогазу.
  • В середині березня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.
  • Пізніше Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва "Північного потоку-2".

Теми: СШАРосіяПівнічний потік-2


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