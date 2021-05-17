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На встрече с Лавровым Блинкен планирует обсудить "Северный поток-2" – СМИ

Понедельник, 17 мая 2021, 07:08

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может обсудить тему строительства "Северного потока-2".

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя Госдепа США высокого ранга

Прямая речь: "Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2" – ред.) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании – ред.). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову".

"Мы, как и Конгресс, очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке 2", (...) что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность".

"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым".

Детали: По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в сферах, в которых у России и США "взаимные интересы".

Стенограмму беседы американского чиновника с журналистами распространил Госдеп.

Предыстория:

  • Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна, который работал в наблюдательном совете Нафтогаза.
  • В середине марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
  • Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства "Северного потока-2".

Темы: СШАРосcияСеверный поток-2


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